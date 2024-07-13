В Україні тепере заборонено підйом на Піп Іван та ще більше, ніж 20 туристичних маршрутів.

У Зеленській та Білоберезькій громадах Верховинського району прикордонники встановили нові тимчасові обмеження. Зокрема, заборонено відвідування гір Піп Іван та Бребенескул, а також інших популярних туристичних маршрутів.

Це зазначено в додатках до наказу начальника 31 прикордонного загону Миколи Романчука, який набув чинності 23 травня, а список заборон оприлюднено 10 липня.

Відповідно до цього наказу, у Верховинському районі заборонено відвідування таких туристичних маршрутів: урочища Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель, полонини Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки, гір Чивчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнів’є, озера Марічейка та Кривопільського перевалу.

Також введено обмеження на в’їзд до 5-кілометрової прикордонної смуги, для якого необхідний дозвіл ДПСУ. У цій зоні заборонено рух транспорту під час комендантської години, за винятком тих, хто їде за кордон, та водіїв вантажівок, що займаються мультимодальними перевезеннями.

У прикордонній зоні забороняється зупинка транспорту на понад 20 хвилин, якщо це не пов’язано з технічними несправностями, а також зупинки на узбіччях доріг, що не є офіційними стоянками (крім транспорту місцевих мешканців). Заборонено їздити дорогами, які не внесені до реєстру автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

Водіям заборонено ввозити в прикордонну зону або вивозити з неї осіб без дозволів ДПСУ. Також заборонено полювання, використання приладів нічного бачення, радіостанцій та керування БПЛА.

Додаткові обмеження не поширюються на працівників державних органів, місцевого самоврядування, правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб та медиків швидкої допомоги.

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