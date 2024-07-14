До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 14 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 14 липня.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 14 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Будь уважний, Овен. Звичайно, ти маєш рацію "велику" частину часу, але у Всесвіту все ще є речі, яким вона намагається тебе навчити.

Важливо, щоб ви були готові (хоч трохи) прислухатися і почути те, що ви, можливо, знали, але не приймали через свою впертість.

Це піковий час для духовного просвітління, маленький Рам. І чим раніше ти дозволиш собі заспокоїтися та прислухатися до свого внутрішнього голосу, тим швидше ти зможеш отримати завантаження інформації.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Імператриця

Ви за природою творець. Будь то створення речей своїми руками чи прояв ситуацій силою свого бажання та розуму.

Не недооцінюйте силу своїх розумових здібностей, сміливості та здібностей, Телець. Навіть коли здається, що все, що ви робите, не дає жодних плодів, ви вносите зміни.

Насіння, яке ви посадите зараз, знадобиться час, щоб прорости, а поки що ваше завдання — поливати свій сад.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Місяць

Прислухайтеся до себе, Близнюки. Коли цей буркотливий голос продовжує говорити вам не втрачати пильності, це з вагомої причини. Пам'ятаєте востаннє, коли ви вирішили проігнорувати свої інстинкти?

Так, того разу ти пошкодував про це. Тільки цього разу ти набагато розумніший, ніж був тоді, коли... Тож використовуй свою мудрість. Використовуйте своє право сказати, що щось не так, і не бійся сказати про це.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Світ

Все буде краще, Раку. У тебе багато справ у вогні, і одна з них спрацює для тебе так, як хочеш. Ти не впадеш обличчям униз і не зазнаєш невдачі.

Ви можете подумати, що так і буде, але все це частина цього досвіду. Це буде так хвилююче для вас побачити, як все чудово обернеться. Просто обов'язково тримайтеся і чекайте на це.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ризикуй, Лев. Погані речі трапляються по три, але знаєш що... так що роби гарні речі. Скоро ти будеш на коні, і тобі доведеться набратися терпіння.

Перша позитивна подія, яка відбудеться з вами сьогодні, - це коли ви дізнаєтесь, що ваш корабель прибув. Будьте певні, що день тільки починається.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Суд

У вас є голова на плечах, і саме тому вам не слід піддаватися тиску однолітків, коли ви відчуваєте, що приймаєте правильне рішення.

Спочатку ви можете залишатися на самоті, але одного разу всі зрозуміють, що ви мали рацію. І ви можете бути досить ввічливими, щоб не говорити цього або не випинати, але правда завжди доводить себе.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Час йти, Терези. Ви віддали все, що у вас було, і тепер потрібно просто сказати: вистачить.

Ви не хотіли, щоб все було так, але в житті бувають моменти, коли потрібно просто усвідомити, що в довгостроковій перспективі продовження шляху не варте того.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Смерть

Ти готовіший, ніж ти усвідомлюєш, Скорпіоне. Ти сподівався, що все почне показувати ознаки поліпшення, але тепер ти бачиш, що ця глава добігла кінця, і тобі настав час рухатися до чогось більшого і кращого.

Ти вже не той, ким був раніше, і ти переріс ці стосунки. Скоро ти зустрінеш наступну людину, яка навчить тебе всьому, чого ти не навчився на цьому етапі свого життя.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сонце

Почніть день з посмішки на обличчі, тому що сьогодні ви сонячне світло, що освітлює кімнату.

Навіть за найгірших обставин саме ви привнесете цей елемент радості та щастя у життя. Не буде нічого, що могло б вас зламати, коли ваше настроювання буде зосереджено на хорошому, що має статися.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Маг

Ви талановиті, досвідчені і справді цінні, то чому б вам не недооцінювати себе, коли справа стосується вашої цінності?

Можливо, вам доведеться чимось пожертвувати, поки ви ще вчитеся або просуваєтеся кар'єрними сходами, але як тільки ви цього досягнете, попросіть про підвищення. Ви заслуговуєте на ці гроші.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Ви не робите різких рухів. Ви вже засвоїли, що поспіх у процесі призводить лише до помилок, які дорого коштують. Нині саме час зберігати спокій.

Пориньте в метафоричну воду, дізнавшись, що і коли робити. Незабаром ви показуватимете всім іншим, що робити.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Зірка

Висловлюйтесь. Важливо, щоб ваш голос був почутий.

Зазвичай ви не даєте непроханих порад, але цього разу вам потрібно відкрито та впевнено поділитися тим, що ви помітили у собі та інших.

У тебе так багато знань. Чому б тобі не поділитися ними зі світом, Риби?

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