У Хмельницькому відбулася бійка між працівником ТЦК та військовим, який приїхав у відпустку.

У Хмельницькому ТЦКшник з друзями напали на військовослужбовця та його дружину. Причиною конфлікту стала гучна російська музика під час комендантської години. Інцидент стався 13 липня, подробиці опублікували на "Всім.юа".

Валентин, чоловік Іванни Фіголь, приїхав у відпустку, щоб відвідати матір після інфаркту. Близько 00:40 13 липня пара провела гостей і вигулювала собаку. Повертаючись додому, вони почули гучну російську музику з однієї з квартир.

"Ми зайшли у під’їзд, чоловік постукав у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав — двері відчинилися, і на мого чоловіка наставили пістолет. Я стала між ними, намагаючись заспокоїти сусіда, але він не слухав і вдарив Валентина рукояткою по голові, після чого пішла кров. Потім з квартири вибігли ще двоє, збили нас на землю і почали бити руками й ногами", — розповіла Іванна. За її словами, нападником був працівник ТЦК Юрій, який раніше неодноразово погрожував мешканцям будинку. Жінка викликала поліцію, а нападники зачинилися у квартирі. Вона повідомила про збройний напад та викликала швидку допомогу.

Сусіди продовжували провокувати і погрожувати навіть після приїзду поліції. Нападник заявив, що "мав застрелити" військового. Правоохоронці порадили мешканцям квартири зняти побої й написати заяви.

У Іванни діагностували забій внутрішніх органів, ребер та грудної клітки, а її чоловікові розбили голову, медики наклали шви. Наразі Валентин повернувся на передову. Заяву в поліції прийняли з труднощами, зокрема поліціянти намагались змінити формулювання "вдарив предметом, схожим на пістолет" на "вдарив невідомим предметом".

Коментар поліції Хмельницьке районне управління поліції повідомило, що справою про побиття військовослужбовця займатиметься військова прокуратура. Поліція також зареєструвала заяву від його дружини. Речниця Віра Мазур повідомила, що порушено справу про умисне легке тілесне ушкодження.

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