Співробітники НАБУ та САП виявили, що прокурори Офісу генпрокурора отримали неправомірну вигоду в розмірі 170 тисяч доларів за рішення про закриття кримінального провадження. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Правоохоронці затримали одного з прокурорів одразу після отримання хабара. Йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

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В даний момент правоохоронці розглядають питання про притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

гроші, хабар, корупція

Раніше Politeka також писала про те, що суд арештував пасинка голови КНДІСЕ Рувіна Назара Шептицького у справі про торгівлю посадами на митниці. Зазначається, що у разі внесення коштів на фігуранта покладуть низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

До слова,у квітні 2023 року омбудсмен Дмитро Лубинець з директором КНДІСЕ Олександром Рувіним домовилися про співробітництво у сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглиблену взаємодію в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень, підписавши відповідний документ.

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