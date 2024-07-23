Прокурорів Офісу генерального прокурора України спіймали на хабарі у 170 тисяч доларів.

Співробітники НАБУ та САП виявили, що прокурори Офісу генпрокурора отримали неправомірну вигоду в розмірі 170 тисяч доларів за рішення про закриття кримінального провадження. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Правоохоронці затримали одного з прокурорів одразу після отримання хабара. Йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

В даний момент правоохоронці розглядають питання про притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Раніше Politeka також писала про те, що суд арештував пасинка голови КНДІСЕ Рувіна Назара Шептицького у справі про торгівлю посадами на митниці. Зазначається, що у разі внесення коштів на фігуранта покладуть низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

До слова,у квітні 2023 року омбудсмен Дмитро Лубинець з директором КНДІСЕ Олександром Рувіним домовилися про співробітництво у сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглиблену взаємодію в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень, підписавши відповідний документ.

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