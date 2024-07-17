За словами Наталії Птухи, до 17 липня в Україні пануватиме сильна спека. В більшості областей вночі температура коливатиметься від +19 до +26 градусів, а вдень очікується спека від +35 до +39 градусів. В південних, східних і центральних областях температура може досягати +41 градусів. На заході країни буде трохи прохолодніше, але все ще спекотно — від +29 до +34 градусів, місцями до +36.

З 18 липня температура трохи знизиться, особливо на заході та півночі України, а також частково в центральних областях. «Ми спостерігатимемо зміни в синоптичних процесах, зокрема поява північного повітря», — пояснює Птуха. Проте справжньої прохолоди не слід очікувати. На заході та півночі температура вдень становитиме приблизно +30 градусів, з коливанням від +27 до +32, а на півдні температура знизиться з +41 до близько +35 градусів. Таким чином, спека залишиться домінуючою, резюмує Птуха.

Що стосується опадів, то короткочасні дощі можливі, особливо на заході і півночі, а також можливі грози. Однак значного полегшення вони не принесуть, і волога в атмосфері може навіть посилити відчуття задухи. «Зазначимо, що дощі не знижать температуру до +25 градусів, а максимальна температура залишиться близько +30 градусів», — додає синоптикиня.

У Києві до 17 липня також очікується сильна спека: вдень температура досягне +35…+37 градусів, вночі — +22…+24 градуси. Можливі короткочасні грози в другій половині дня. 18 липня, коли з півночі надійде трохи прохолодніше повітря, зросте активність гроз. Температура вдень знизиться до +30…+32 градусів, а з 19 липня очікується ще трохи зниження до +30 градусів, з нічною температурою +19…+21 градусів.

Нинішня спека є наслідком глобальних кліматичних змін, зазначає Птуха. «Це не тільки проблема України — рекорди температури фіксуються і в США», — зазначає вона. Хоча в Україні щодня реєструються нові температурні рекорди, абсолютний рекорд для України — +42 градуси, зафіксований у Луганську 12 серпня 2010 року, досі не перевищений. Птуха підкреслює, що дані, які надає Укргідрометцентр, не слід порівнювати з показниками домашніх термометрів через різні умови вимірювання. Метеорологічні станції вимірюють температуру в спеціально обладнаних місцях, де мінімізовано вплив людської діяльності, що пояснює відмінності в показниках.

Джерело: nv

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