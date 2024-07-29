На Львівщині чоловіка посадили в тюрму за неявку в ТЦК після отримання повістки.

У Радехівському районному суді Львівщини мешканця Львівської області Ігоря Д. визнали винним у відмові від мобілізації і засудили до трьох років тюремного ув'язнення за неявку до ТЦК після отримання повістки.

Згідно з вироком, оприлюдненим у липні 2024 року, Ігор Д., житель села Червоноградського району (яке раніше входило до Радехівського району), у березні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка підтвердила його придатність до військової служби. Після цього йому була вручена повістка з вимогою з'явитися до ТЦК для відправки на службу в Збройні Сили України.

Однак Ігор Д. проігнорував повістку і не з'явився у вказаний день до військкомату. Проти нього була порушена кримінальна справа за ухилення від призову. На суді Ігор Д. визнав свою провину і просив про пом'якшення покарання. Прокурор наполягав на трьох роках тюрми для обвинуваченого.

Суддя Ольга Куцик-Трускавецька, розглянувши справу, визнала Ігоря Д. винним у відмові від мобілізації і призначила йому трирічний термін ув'язнення. Вирок може бути оскаржено.

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