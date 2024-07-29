Військовозобов'язаний отримав 17 тисяч гривень штрафу за те, що не повідомив ТЦК про своє одруження.

Військовозобов’язаний, який не повідомив ТЦК та СП про своє одруження, отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Як завершилася ця історія та чи довелося чоловікові сплачувати штраф?

Про це розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась у ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua.

Анастасія Кондрась пояснила, що відповідно до правил військового обліку, військовозобов’язаний зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про зміни у сімейному стані протягом семи днів.

«Цей обов’язок не стосується даних, які потрібно оновити протягом 60 днів — це регулюється іншим нормативним актом», — зазначила адвокатка.

Вона розповіла про цікаве судове рішення, яке набрало чинності 24 червня 2024 року. Справа стосувалася випадку, коли військовозобов’язаний не повідомив ТЦК та СП про одруження та народження дітей. На нього наклали штраф у 17 тисяч гривень згідно з новими правилами, що набули чинності 19 травня. Однак цей штраф був оскаржений в суді. Суд вирішив, що, оскільки ТЦК та СП мають доступ до реєстру актів цивільного стану, притягнення до відповідальності у цьому випадку є непрактичним.

«Це позитивний прецедент. У майбутньому навіть у випадках, коли дані не були уточнені протягом 60 днів, можливість оскарження штрафів може бути наявною», — зазначила Кондрась.

Вона також привела приклад, що коли особа є фізичною особою-підприємцем, її дані доступні у відповідному реєстрі. У разі, якщо ФОП не оновив дані, але ТЦК та СП може отримати інформацію з реєстру, штраф може бути успішно оскаржений у суді.

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