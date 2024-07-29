З серпня 2024 року Ірландія зменшить виплати українським біженцям у державному житлі з 220 євро (9 901 грн) до 38,80 євро (1 746 грн), щоб привести їх у відповідність до практик інших європейських країн. Уряд також має намір закрити численні центри розміщення для біженців і повернути готелі та інші об'єкти для використання місцевими мешканцями.

Про це повідомив ірландський політик Саймон Гарріс, зазначаючи, що рішення, оголошене 14 травня, має на меті узгодження системи виплат з європейськими стандартами. На даний момент майже половина з понад 100 000 українських біженців, що прибули до Ірландії після російського вторгнення в лютому 2022 року, проживають у державних помешканнях, таких як готелі та гостьові будинки. Скорочення виплат також вже застосовувалося до українців, які прибули після середини березня цього року.

У Ірландії, де населення складає 5,3 мільйона осіб, питання житла для біженців стало серйозною політичною проблемою через гостру нестачу житла. Групи підтримки українських біженців критикують зменшення виплат, зазначаючи, що найбільше постраждають люди похилого віку та матері, які не можуть працювати через необхідність догляду за дітьми. Том МакЕнані, засновник благодійної організації "Ефективна допомога Україні", висловив занепокоєння, що такі кроки суперечать традиційній ірландській щедрості і підтримці біженців.

Ірландський уряд також планує закрити десятки центрів розміщення для біженців, повертаючи готелі та інші об'єкти для місцевого використання. За словами міністра Саймона Гарріса, країна повинна перейти від надзвичайних заходів до більш стабільної системи управління міграцією.

Нещодавно уряд Ірландії також запровадив більш суворі правила соціальної допомоги для шукачів притулку та українських біженців. Зокрема, було оголошено про плани перевірки доходів для визначення права на соціальні виплати, при цьому особам, які заробляють понад 125 євро на тиждень, буде зменшено соціальні виплати.

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