Українцям розповіли, як вирішити проблему, якщо вони мають комунальну заборгованість.

Жителі Києва, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть скористатися можливістю укласти договір реструктуризації. Це дозволяє поступово виплачувати борг та уникнути штрафів, зберігаючи при цьому призначену субсидію.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго" (КТЕ) з посиланням на заступницю комерційного директора "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Юлію Петрик.

Як оформити реструктуризацію боргу

Укласти договір можна, звернувшись до одного з сервісних центрів ЦКС або дистанційно через сайт. Фахівці допоможуть скласти відповідний договір та графік погашення заборгованості, враховуючи фінансові можливості споживача.

Петрик зазначила, що за останні шість місяців Центр комунальних послуг уклав 563 договори реструктуризації, з яких 344 стосуються послуг гарячого водопостачання та опалення. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Все більше громадян користуються цим механізмом. Реструктуризація дозволяє не тільки уникнути штрафних санкцій, але й зберегти субсидію. Якщо заборгованість за послуги перевищує 680 грн і триває більше трьох місяців, субсидія не нараховується," – пояснила представниця ЦКС.

Послуги, на які можна укласти договори реструктуризації:

Постачання гарячої води та теплової енергії

Централізоване водопостачання та водовідведення

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

Управління багатоквартирними будинками

Вивезення побутових відходів

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