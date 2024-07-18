Підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

СБУ затримала інформаторку рф, яка "зливала" росіянам локації українських блокпостів поблизу Харкова. Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, мешканка передмістя Харкова свідомо приєдналася до закритого Telegram-каналу, контрольованого російськими спецслужбами.

Підозрювана приховано документувала розташування Сил оборони в населеному пункті, де вона проживала. Шляхом на роботу в інше селище вона шукала місця дислокації ЗСУ та військової техніки, зокрема фіксувала локації блокпостів і укріпрайонів ЗСУ.

У закритому проросійському чаті підозрювана публікувала всю зібрану інформацію, необхідну ворогу для здійснення прицільних ударів. Мешканка Харківщини "працювала за ідею", не отримуючи жодних грошей від російських структур.

Під час обшуку у її квартирі було вилучено мобільний телефон з доказами злочинних дій. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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