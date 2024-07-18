До вашої уваги пропонується гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 18 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 18 липня.

У розкладі Таро на 18 липня вказана карта Диявола, яка сигналізує про необхідність остерігатися спокус і речей, які можуть збити вас з пантелику в житті.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 18 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута

Розслабся, Овен. Кожному потрібно час від часу робити перерву. Ти робиш таку приголомшливу роботу, і це помітно.

Вам не потрібно турбуватися про терміни чи очікування. Все готове до вас. Все прийде до вас, коли все стане на свої місця. Вам просто потрібно бути готовим.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Жезлів

Який у тебе гострий розум. Схоже, ти зміг розслабитися і дозволити дню пройти непомітно, і ніщо не порушить спокою.

Це лише початок чудових відносин, побудованих на довірі та заснованих на досконалості. Продовжуйте прагнути досягнення своїх цілей і до досягнення нових висот у майбутньому.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Через постійну роботу та відсутність розваг може виникнути відчуття, що в житті більше немає нічого веселого.

Вам може не подобатися бути таким зосередженим та цілеспрямованим, коли ви працюєте, але це окупається для вас. Тепер вам потрібно додати трохи розваг у своє життя цього тижня. Виходьте та розважайтеся.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Ваше майбутнє виглядає яскравим і перспективним. Прямо зараз є так багато причин любити своє життя, і якщо ви не бачите цього насправді, ви можете відчути це, якщо дозволите собі сподіватися.

Від поїздки в одному з найрозкішніших автомобілів, які ви бачили цього разу, до спілкування з людьми, які справді дбають про вас і хочуть інвестувати у ваше майбутнє, у вас є все необхідне, щоб це сталося.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ти надто щедрий. Тобі було завгодно дати більше, ніж від тебе просять.

Ви пропустите те, що вам потрібно, якщо ви завжди даєте іншим шанс зробити це першим. Це час, коли розташування пріоритетів також означає, що ви вважаєте себе досить важливим, щоб йти вперед і залишати позаду когось іншого, хто не намагається допомогти.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

Ви трохи впертіші, ніж ви думаєте.

Звичайно, ви не хочете, щоб життя змінювалося, але ви також розумієте, що ваша ситуація вимагає від вас певних речей, і щоб це сталося, ви повинні бути відкритими та гнучкими.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Башта, перевернута

Випустіть великий старий подих полегшення. Ви щойно втратили проблему з великим відривом. Проблеми більше не існує, щоб ви з нею справлялися.

Ті, хто ближче до справи, змогли зробити так, щоб ситуація склалася найкращим для всіх чином. Ви були позбавлені драми!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Кубків

Ви відчуваєте речі, які наразі не можете визначити.

Можливо, ви не розумієте, чому життя зараз таке складне, але це можливість для вас старанно і розумно працювати і все одно намагатися досягти своєї мети.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлів

Не поспішайте події. Уникайте давати гучних, гучних обіцянок про те, що астрологія може і чого не може, поки ви повністю вчитеся приймати дух всесвіту.

Скоро ти дістанешся туди, Стрілець. Але коли ти дізнаєшся більше про себе, вивчаючи інших, які проклали шлях, побачиш, як усе це працює.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Які емоційні американські гірки були у цьому проекті. Останнім часом вам довелося багато чого пережити, і це було важко для вас в емоційному плані.

Приділіть час дослідженню своїх почуттів. Ви можете дізнатися про те, що відбувалося, коли думаєте про минуле. Це важливо для повторення цього у майбутньому.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута

Старий спосіб ведення справ більше не працює, тож важливо пробувати щось нове.

Ви вчитеся розправляти крила і досягати місць, де ви раніше не були. Не здавайтеся, ви набагато ближчі, ніж будь-коли, до здійснення мрії.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута

Є час говорити, а час тримати все при собі. Обмін менш бажаний, ніж повна прозорість.

Це той випадок, коли слова можуть перешкодити прогресу. Тримайте секрети при собі, Риби, поки не будете впевнені, що можете довіряти людині, якій, на вашу думку, ви хотіли б їх розповісти.

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