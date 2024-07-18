Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусової відправки у ТЦК.

Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не слід чекати примусової відправки до територіальних центрів комплектування. Він закликав зробити свідомий вибір. Про це Владислав Дацик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Військовий "Дацик" порадив військовозобов'язаним громадянам зацікавитися військовою службою, адже, на його думку, це питання рано чи пізно торкнеться кожного.

"Якщо у вас є час, підготуйтесь, оберіть та вступіть, щоб уникнути ситуації, коли вас можуть оформити до бригади, де недостатньо людей через випадки СЗЧ або великі втрати, тобто там не йдеться про якісну службу", — додав військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький.

Він також відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних. За його словами, він цього б не хотів, адже вони ще нічого в житті не бачили. Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький вважає, що мінімальний вік призову має бути 25 років.

"Ті, хто хочуть, молоді, вони і так прийдуть. У нас ще вистачає людей за 25-30 років. Навіщо дітей чіпати? Я вважаю, якщо ми спустимося до тієї вікової категорії, це значить вже все", — наголосив військовий.

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