На Полтавщині головного лікаря медичного закладу звинувачують у безпідставному нарахуванні доплат працівникам на суму близько 4,8 млн грн.

Працівники медичного закладу отримали з державного бюджету майже 4,8 млн грн без належних підстав. Полтавська обласна прокуратура повідомляє, що колишнього головного лікаря звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), передає Судово-юридична газета.

Лубенська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти екс-головного лікаря одного з місцевих медичних закладів. Його звинувачують у тому, що він у період з січня по березень 2021 року, перебуваючи на посаді, не перевірив підстави для нарахування доплат лікарям, фахівцям та медичним сестрам, і підписав відповідні накази.

Внаслідок цього працівники медичного закладу безпідставно отримали з державного бюджету майже 4,8 млн грн. Прокуратура пред’явила обвинуваченому позов з метою відшкодування цієї суми.

Крім того, колишнього головного лікаря звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і у використанні службового становища для отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України). Лубенська окружна прокуратура підтримує публічне обвинувачення у судовому розгляді цього кримінального провадження в Лубенському міськрайонному суді.

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