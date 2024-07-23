Тепер під примусове доставлення до територіальних центрів комплектування (ТЦК) потрапляють ті, хто не оновив свої військові дані або перебуває в розшуку.

Протягом травня-липня 2024 року всі чоловіки призовного віку в Україні були зобов'язані оновити свої військові дані. За даними Міністерства оборони, цю процедуру виконали понад 4 мільйони громадян. Тим, хто не встиг це зробити, загрожують серйозні штрафи та інші санкції. Депутат Олег Синютка повідомив, що близько 6-7 мільйонів чоловіків не встигли оновити інформацію вчасно. Він запропонував законопроєкт про продовження термінів, але цей документ поки що не розглядався навіть у першому читанні.

З 16 липня 2024 року поліція отримала право примусово доставляти до військкоматів тих, хто не оновив свої дані. Процедура включає такі кроки:

Військкомат надсилає лист-вимогу на відому адресу. Лист вважається отриманим, навіть якщо його не вручено особисто. Якщо військовозобов’язаний не прибув до ТЦК, керівник військкомату звертається до поліції з проханням про примусове доставлення. Поліція може виявляти порушників через різні реєстри, включаючи перевірки під час зупинки транспортних засобів. Водіїв можуть примусово доставляти до ТЦК.

За рішенням суду порушникам можуть тимчасово обмежити певні права, наприклад, право на керування автомобілем. Обмеження знімаються після оновлення даних, також за рішенням суду.

Джерело: telegraf

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