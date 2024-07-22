Деякі пенсіонери, що мешкають у сільській місцевості, мають право на повне звільнення від оплати за комунальні послуги. Ці привілеї дозволяють їм взагалі не платити за житлово-комунальні послуги (ЖКП), повідомляють у ПФУ.

Хто з пенсіонерів має право на 100% знижку

Повну знижку на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу в межах встановлених норм можуть отримати пенсіонери, які працювали на певних посадах у сільській місцевості та залишилися там жити після виходу на пенсію.

До таких професій належать:

Педагогічні працівники

Медичні та фармацевтичні працівники

Спеціалісти із захисту рослин

Працівники музеїв, бібліотек

Працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури

Умови отримання пільги

Для отримання пільги необхідно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію займати цю посаду.

Також важливо врахувати, що пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривень.

Пільга діє протягом 12 місяців після звернення, але не більше ніж до кінця поточного року. Використовувати знижку може лише сам пенсіонер.

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