Фермери в Україні мають можливість отримати 80% компенсації за розмінування своїх сільськогосподарських земель. Подати заяву можна електронно, йдеться на урядовому порталі.

Компенсація доступна фермерам, які володіють землею або орендують її, за умови, що на цих територіях проводиться розмінування. Прийом заявок вже розпочато. Згідно з інформацією на урядовому порталі, на програму виділено 3 мільярди гривень з державного бюджету.

"Фермери, чиї землі знаходяться на деокупованих територіях, де після нетехнічного обстеження підтверджено наявність або ймовірність наявності вибухонебезпечних предметів, можуть брати участь у програмі," — зазначено в повідомленні. Однак, земельна ділянка не повинна мати податкових боргів, не бути банкрутом, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

Подати заяву фермери можуть онлайн. До заяви необхідно додати такі документи, завірені електронним цифровим підписом:

копії договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують оплату за надані послуги з розмінування.

Також на компенсацію можуть претендувати особи, чиї землі були розміновані з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Для цього потрібно заповнити та подати заявку на отримання компенсації на e-mail: compensation@uachd.org.

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