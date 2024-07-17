Українська сторона провела обмін, в результаті якого з російського полону повернули 95 своїх військових. Це переважно військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники, а також військові моряки та інші, інформує президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність команді, що займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво. Він зазначив, що процес повернення продовжується і що команда шукає кожного, хто може бути в полоні.

Серед звільнених – 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 моряків, 7 з Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, 2 з Державної спеціальної служби транспорту і один з добровольчого формування. Усі звільнені – чоловіки, 88 з яких є рядовими і сержантами, а 7 – офіцерами.

Серед них є оборонці Маріуполя і "Азовсталі", воїни, що захищали Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину та Харківщину. Один з морських військових приєднався до оборони Макарівської ТрО після початку вторгнення та потрапив у полон під час гуманітарної допомоги.

Багато з повернених хлопців мають серйозні поранення і хронічні захворювання, що потребують тривалого лікування. Серед звільнених є також один оборонець, який протягом довгого часу вважався зниклим безвісти.

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