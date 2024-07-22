На Закарпатті митник пропустив бус із технікою Apple на 14 мільйонів гривень.

На Закарпатті суд визнав невинуватим заступника начальника митного поста "Лужанка", якого звинувачували у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків. Суд не знайшов доказів, що підтверджують зв'язок між виявленням поліцією контрабандних iPhone на 14 мільйонів гривень у мікроавтобусі через 10 хвилин після в'їзду автомобіля такого ж кольору і модифікації в Україну та діями митника.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

30 червня 2022 року о 18:30 до пункту пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прибув Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав "зелений коридор" для проходження митного контролю і о 18:43 в’їхав на територію України. Майже одразу після цього мікроавтобус був зупинений поліцейськими, які виявили понад 2,5 тисячі телефонів, годинників і ноутбуків Apple на загальну суму 14 млн грн. Прокуратура просила стягнути цю суму з заступника начальника митного поста "Лужанка".

Митник у суді відкинув всі звинувачення, зазначивши, що не причетний до оформлення мікроавтобуса з контрабандою.

Суд не зміг встановити, чи збігається номерний знак Mercedes-Benz Sprinter, зупинений поліцією, з номером Mercedes-Benz Sprinter того ж кольору і модифікації, який перетнув кордон. Суддя також підкреслив, що митники мали право не проводити поглибленого огляду мікроавтобуса.

Вирок суду

"Досліджені судом докази не підтверджують факт перетину державного кордону 30 червня 2022 року о 18:33 автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, білого кольору, з державним номерним знаком в міжнародному пункті пропуску "Лужанка" Закарпатської митниці. Суд приходить до висновку, що орган досудового розслідування не довів причинний зв’язок між діями та наслідком інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення", — зазначається у вироку.

Суд виправдав митника і відмовив у позові Закарпатської обласної прокуратури про стягнення з обвинуваченого на користь Державної митної служби матеріальних збитків в розмірі 14 млн грн.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія