На Закарпатті суд визнав невинуватим заступника начальника митного поста "Лужанка", якого звинувачували у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків. Суд не знайшов доказів, що підтверджують зв'язок між виявленням поліцією контрабандних iPhone на 14 мільйонів гривень у мікроавтобусі через 10 хвилин після в'їзду автомобіля такого ж кольору і модифікації в Україну та діями митника.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

30 червня 2022 року о 18:30 до пункту пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прибув Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав "зелений коридор" для проходження митного контролю і о 18:43 в’їхав на територію України. Майже одразу після цього мікроавтобус був зупинений поліцейськими, які виявили понад 2,5 тисячі телефонів, годинників і ноутбуків Apple на загальну суму 14 млн грн. Прокуратура просила стягнути цю суму з заступника начальника митного поста "Лужанка".

Митник у суді відкинув всі звинувачення, зазначивши, що не причетний до оформлення мікроавтобуса з контрабандою.

Суд не зміг встановити, чи збігається номерний знак Mercedes-Benz Sprinter, зупинений поліцією, з номером Mercedes-Benz Sprinter того ж кольору і модифікації, який перетнув кордон. Суддя також підкреслив, що митники мали право не проводити поглибленого огляду мікроавтобуса.

прокуратура

Вирок суду

"Досліджені судом докази не підтверджують факт перетину державного кордону 30 червня 2022 року о 18:33 автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, білого кольору, з державним номерним знаком в міжнародному пункті пропуску "Лужанка" Закарпатської митниці. Суд приходить до висновку, що орган досудового розслідування не довів причинний зв’язок між діями та наслідком інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення", — зазначається у вироку.

рішення суду

Суд виправдав митника і відмовив у позові Закарпатської обласної прокуратури про стягнення з обвинуваченого на користь Державної митної служби матеріальних збитків в розмірі 14 млн грн.

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