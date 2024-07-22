В Одесі будуть судити працівників лікарень, через яких держава зазнала збитків на 3 мільйони гривень.

В Одесі розпочато судовий процес проти співробітників лікарень, які завдали державі збитків на 3 мільйони гривень через необґрунтовані закупівлі. Про це інформує ГУНП в Одеській області.

У 2022 році троє людей — двоє чоловіків, а також одна жінка, що займали різні посади в міських лікарнях — були відповідальні за пошук найбільш вигідних комерційних пропозицій для закупівлі медичних товарів, необхідних для лікування постраждалих від військової агресії російської федерації. Натомість вони укладали контракти на закупівлю товарів за завищеними цінами, внаслідок чого на рахунки постачальників було безпідставно перераховано великі суми грошей.

Згідно з інформацією Головного управіння національної поліції в Одеській області, один з підозрюваних спричинив збитки на понад 700 тисяч гривень, другий — на понад 1,2 мільйона гривень, а жінка — майже на 1,2 мільйона гривень.

Їм висунули обвинувачення в службовій недбалості за частиною 2 статті 367 КК України, що передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Обвинувальні акти вже передані до суду для розгляду, а слідчі продовжують розслідування, аби виявити інших осіб, які можуть бути причетні до подібних злочинів.

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