Іванна стверджує, що нападником був працівник ТЦК Юрій, який раніше неодноразово погрожував мешканцям їхнього будинку.

У Хмельницькому напали на військового та його дружину. Ймовірно, один із нападників є працівником ТЦК. Подружжя не лише побили, а також завдали ударів ногами та погрожували пістолетом.

Постраждала дружина військового Іванна Фіголь. Її чоловік Валентин наразі захищає країну на фронті, і нещодавно приїхав у відпустку, щоб провідати маму після інфаркту. За словами Іванни, інцидент розпочався з побутового конфлікту: подружжя хотіло зробити зауваження сусідові, який голосно слухав російську музику серед ночі.

Сусід часто слухає російську музику, на що скаржаться мешканці всього підїзду.

"Ми зайшли у під’їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав – двері відчинились і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними і намагалась заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити", – розповіла жінка.

Іванна стверджує, що нападником був працівник ТЦК Юрій, який раніше неодноразово погрожував мешканцям їхнього будинку. Жінка викликала поліцію, але сусіди залишилися у своїх квартирах. Вона повідомила на лінію "102" про збройний напад і попросила викликати "швидку". Попри присутність патрульних, кривдники продовжували провокувати та погрожувати, а правоохоронці не зробили жодних спроб вирішити ситуацію.

Про "подвиги" кривдника подружжя пише і Наталія Дурдас. Жінка працює разом дружиною військового, якого побили. Наталія запевняє, що це не перший випадок такої агресії з боку цього чоловіка та закликає до розголосу цієї ситуації, бо побоюється, що кривдник знову уникне покарання.

"У цього сусіда виявляється великий послужний список і він досить часто вирішує питання в такий спосіб, але дивно, поліція є, заяви від людей є, а покарань немає. Такі, як він почувають себе божками в таких маленьких містах, як Хмельницький. Якщо цей покидьок так пʼє, чому він додому може брати зброю, навіщо йому пістолет вдома?", - додала Наталія Дурдас.

Загалом жінці військового діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки. У її чоловіка Валентина – розбита голова, лікарі наклали йому шви. Наразі він вирушив назад на фронт. Хоча почувався після побиття погано.

Справою за фактом побиття чоловіка буде займатись військова спеціалізована прокуратура. Також Іванна написала заяву до поліції і до ДБР.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.