Документ, що вже розглядається у парламенті, пропонує звільнення від кримінальної відповідальності.

У Верховній Раді України ухвалили за основу законопроєкт, який повністю звільняє солдатів від кримінальної відповідальності за першу втечу. Відповідно до цього документа, повернення можливе лише за згодою командира, який може прийняти бійця назад.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

До грудня 2022 року дезертирам та солдатам, які втекли з частини, суди могли призначати м'якші покарання або умовний термін. Проте у грудні, за ініціативою Генштабу та Міноборони, покарання посилили, заборонивши призначати м'якші вироки та замінювати ув'язнення умовним терміном. Це стосується змін до статей 403 (невиконання наказу) та 407 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

16 липня 2024 року парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №11322, що пропонує звільнення від кримінальної відповідальності для тих, хто вперше втік з частини або дезертував.

Документ, який вже розглядається в парламенті, пропонує звільнення від кримінальної відповідальності за перше дезертирство чи невиконання наказу.

Людина, яка вперше вчинила один із цих злочинів, зможе звернутися до прокуратури або суду (якщо справа вже на розгляді) із заявою про намір повернутися до військової служби. Це стане підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, і факт скоєння злочину не буде зафіксовано.

Однак повернення до війська можливе лише за згодою командира будь-якої військової частини, який готовий прийняти такого військовослужбовця.

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