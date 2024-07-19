Слідчі повідомили всіх фігурантів про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Поліція Одеської області викрила схему збагачення, пов'язану з продажем автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Керівник громадської організації з Київщини та двоє його спільників з Одеси продавали ці транспортні засоби для отримання прибутку. Тепер вони понесуть відповідальність згідно з законом.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

В поліції розповіли, що 52-річний організатор схеми та його 35-річний і 28-річний спільники ввезли з-за кордону автомобіль Volkswagen T-Roc. Незважаючи на заборону продажу гуманітарної допомоги, вони виставили машину на популярній інтернет-платформі за 15 000 доларів. Згодом ділки знайшли клієнтку з Одеси, яка планувала передати автомобіль на потреби Збройних сил України.

Зловмисники надали жінці пакет документів з підробленими відомостями, нібито підтверджуючи, що нова власниця уповноважена представляти громадську організацію та використовувати автомобіль для забезпечення національної безпеки і оборони. Правоохоронці затримали двох фігурантів одразу, а наймолодшого — пізніше в Київській області.

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років. Суд обрав запобіжні заходи для керівника громадської організації та його 35-річного спільника у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони вже скористалися. Питання щодо наймолодшого учасника наразі ще вирішується.

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