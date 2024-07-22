Деякі українці мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, хоча ця можливість доступна не для всіх, інформують на порталі Безоплатної правничої допомоги.

Хто може скористатися безкоштовним транспортом

Згідно із Законом "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов'язані надавати пільговий проїзд пасажирам на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах. Закон також передбачає механізм компенсації витрат перевізникам за надання таких пільг.

Законодавство забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у пільгових перевезеннях та встановлює відповідальність за такі дії. Наразі право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають такі категорії громадян:

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

Інваліди війни та прирівняні до них особи;

Військовослужбовці-строковики та ті, хто отримав інвалідність у зоні бойових дій;

Батьки, які перебувають на утриманні у військовослужбовців, що загинули або зникли безвісти;

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;

Працівники поліції та СБУ під час служби;

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують;

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;

Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;

Діти з багатодітних сімей;

Діти віком до 6 років.

Ці категорії громадян можуть скористатися безкоштовним проїздом, пред'явивши відповідні документи, що підтверджують їх право на пільгу.

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