Багато українців можуть отримувати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які були допущені самими військкоматами в минулому. Про це заявив адвокат Роман Кичко.

Роман Кичко зазначив, що в ТЦК, які раніше були військкоматами, співробітники багато років ставили неправильні відмітки, формулювання та посилання на вимоги закону.

"Колись був військкомат, а зараз ТЦК, люди помінялись, а суть структури залишилась. Вони штрафують людину за свої власні помилки. Ніхто раніше не роз'яснював жодних деталей, як у них що працює, а зараз намагаються штрафувати і наздоганяти ті всі прогалини, які вони самі і допустили", — підкреслив юрист.

За словами Кичка, прикладом є терміни проходження військово-лікарської комісії. За законом, висновки ВЛК діють 5 років у мирний час і 1 рік у воєнний. Таким чином, військовозобов'язані теоретично повинні проходити ВЛК кожні п’ять років у мирний час. Однак, як зазначає Кичко, обов'язок проходити комісію виникає лише за умови отримання громадянином відповідної повістки на ВЛК.

"Я з особистого досвіду знаю випадки, коли ТЦК не давали людині повістки на ВЛК і їх це не турбувало. А коли людина до них приходила по відстрочку, вони намагались її оштрафувати за те, що вона не пройшла ВЛК. Це незаконно. Оштрафувати можна, коли була повістка, а людина за нею не з'явилася", - підкреслив Кичко.

Джерело: Еспресо.

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