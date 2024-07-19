Ексначальник комунального підприємства постане перед судом через закупівлю генератора зі збитками. Подробиці повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням з'ясовано, що підприємство уклало угоду з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення для забезпечення роботи водно-каналізаційного господарства.

Не перевіривши обґрунтування вартості генератора, обвинувачений підписав цей договір. Внаслідок цього підряднику було перераховано понад 350 тис. грн зайвих бюджетних коштів, що призвело до збитків місцевому бюджету.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника комунального підприємства в Бориспільському районі. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Досудове розслідування здійснювалось відділом поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, що перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг, українець не перевірив точність даних, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, і підписав їх. Через це ремонт дороги на ділянці Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів обійшлося державному бюджетові зі збитками у понад 14 млн гривень.

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