Українцям у Польщі буде запропоновано нову програму фінансової допомоги, яка спрямована на вихід з колективних притулків та самостійну оплату житла. Бюджет проєкту складає 22 мільйони євро.

Про це інформує видання "РБК-Україна". Хто серед українських біженців у Польщі отримає нову допомогу Мова йде про партнерську угоду щодо реалізації проєкту "Разом до Незалежності". Її підписали Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест та Фундація Польського центру міжнародної допомоги (PCPM). Проєкт покликаний підтримати біженців, які проживають у колективних центрах розміщення.

Бюджет програми становить 93,499 млн злотих, з яких 90% фінансує Єврокомісія. Відбір учасників та надання підтримки здійснюватимуть неурядові організації.

Передбачається, що проєкт сприятиме самостійності 6 тисяч біженців, які мають:

номер PESEL UKR – спеціальний статус тимчасового захисту для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року; проживають у центрі колективного розміщення. Очікується, що фінансова допомога покриватиме витрати на переселення з колективних центрів розміщення протягом шести місяців. Крім того, громадянам буде надано можливість отримати індивідуальні кар'єрні консультації, допомогу з пошуком роботи та пройти курси польської мови.

Як змінилась програма безкоштовного житла

З липня 2024 року в Польщі скасували програму для українських біженців "40+", за якою власникам житла влада компенсувала 40 злотих (близько 400 грн) за добу за розміщення та харчування українців. Ця сума виплачувалася за кожного біженця, включаючи дітей.

У заяві МВС Польщі зазначалося, що раніше з державного бюджету виділяли значні кошти на цю програму, але тепер пріоритетом стане підтримка внутрішніх соціальних програм та економічний розвиток.

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