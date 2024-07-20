На Закарпатті депутата сільради викрили на причетності до незаконної схеми. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України, що карається позбавленням волі на строк до трьох років. Подробиці повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури.

Повідомляється, що Закарпатська обласна прокуратура викрила депутата Костринської сільської ради у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. Сьогодні суд обрав для чоловіка запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 151 тис. грн.

Встановлено, що депутат причетний до схеми незаконного перетину кордону, яку правоохоронці ліквідували минулого року в Ужгородському районі. Тоді були викриті троє закарпатців, які за грошову винагороду у 3000 доларів США з людини переправляли осіб призовного віку до Словаччини.

Чоловіків розміщували в селі Вишка, в готелі, що належить родині підозрюваного депутата. Останній добре знав навколишню територію, оскільки працює співробітником лісоохорони. Він проводив інструктажі для громадян, надаючи поради щодо конспірації та особливостей перетину державного кордону. Пізніше «клієнтів» відвозили до лісистої місцевості поблизу держрубежу, звідки починався їх маршрут.

Досудове розслідування щодо депутата сільради проводить Шостий слідчий відділ ТУ ДБР у Львові під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Водночас справа трьох інших фігурантів наразі розглядається в Перечинському районному суді.

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