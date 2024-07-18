Законопроєкт №11340 дозволить топ-корупціонерам відкупитися від покарання за корупцію (!) просто сплативши будь-яку суму збитків.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам уникати тюремного покарання шляхом "відкупу". Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Як повідомив, нардеп Железняк корупціонерам дозволять відкупитися піти на угоду зі слідством за гроші.

"Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет… Коаліція протягнула через зал перше читання", - йдеться в повідомленні Железняка.

ВР прийняла законопроєкт за основу в першому читанні. Там йдеться про "альтернативний" спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів:

від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,057 млн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,417 млн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Глава ЦПК Віталій Шабунін заявив: "Окреме "вітання" спікеру Стефанчуку, який пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. Дійсно, навіщо "холопам" чути, які пани відкуплятися за наш грабунок будуть. За цим голосування слідкували посольства всіх наших Західних союзників. Всіх. Чекаю чергових постиків депутатів про те, як вони прямо дуже сильно адвокатують західну допомогу для наших Сил Оборони…".

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