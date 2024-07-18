Економіст Данило Монін розповів про те, як підвищення акцизів може вплинути на курс гривні.

Верховна Рада підняла податки на паливо та на частину винної продукції. Акциз на вина піднявся у 1.5 рази. Акциз на пальне піднімається з 213 євро за тонну до 359 євро за тонну. Економіст Данило Монін висловив свою думку про підвищення акцизів та те, як ця ситуація вплине на курс гривні.

За його словами, підняття розтягуте до 2028 року і перше підвищення буде уже з 1 вересня.

"Перше підвищення я так зрозумів буде з 1 вересня. Акциз буде вже 242,6 євро за тонну. Тобто з першого вересня підвищення акцизу приблизно на 13%. З першого січня 2025 року акциз на пальне буде вже 271,7 євро за тонну. Це уже +27%", - говорить він.

Також Монін зауважив, що варто враховувати плани влади з бюджетної декларації із середнім курсом 45 гривні долар або 49 гривні євро. За такого розвитку подій підняття акцизу на топливо буде ще більшим.

"При поточних 45 гривнях євро загальне підняття акцизів на паливо в 2025 році в гривнях очікується на 38%", - додає економіст.

До слова, З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро.

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.

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