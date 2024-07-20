На суді він заперечував свою провину, стверджуючи, що гадки не має, чому його звинувачують у шахрайстві.

Повідомляється, що у Львові засудили колишнього слідчого, який підробивши документи, стягнув з держави понад 300 тисяч гривень. Стало відомо, як саме чоловік вигадав свою схему незаконного заробітку. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Львова. На суді чоловік провину категорично заперечував.

За даними суду, до 2009 року чоловік працював оперуповноваженим сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Сихівського районного відділу ЛМУ ГУ МВС у Львівській області. Після звільнення він вирішив отримати одноразову грошову допомогу через часткову втрату працездатності.

Ексслідчий, разом із невідомими особами, підробив документи, які підтверджували його перебування в лікарні. В результаті він отримав документи, що засвідчували 45% втрати професійної дієздатності.

Таким чином, чоловік отримав 301 050 гривень допомоги. На суді він заперечував свою провину, стверджуючи, що дійсно лікувався у медичних закладах і не розуміє, чому його звинувачують у шахрайстві.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав колишнього правоохоронця винним за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну, а також зобов'язали повернути державі 301 050 гривень.

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