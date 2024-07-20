У Києві чиновник нарахував 145 тисяч гривень премії сам собі.

Директор Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району Києва почав сам собі нараховувати премії вже через місяць після призначення на посаду. Чиновник "винагороджував" себе за виконання "особливо важливих завдань" та особисту ініціативу у покращенні роботи підрозділів центру. За кілька місяців він таким чином отримав 145 000 гривень премій. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що 35-річного чоловіка призначили директором Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району в лютому 2023 року за результатами конкурсу.

Через місяць після призначення він почав регулярно нараховувати собі премії. Без погодження зі Святошинською райадміністрацією він оформлював грошові заохочення за "виконання особливо важливих завдань" та "особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру".

Таким чином, за кілька місяців чиновник отримав 145 000 гривень премій.

Правоохоронці викрили зловмисника. Йому висунуто обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що завдало значних збитків державі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на такий же строк. Чиновнику також загрожує штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обвинувальний акт у цій справі вже направлено до суду. Розслідування триває.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія