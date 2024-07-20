На одному з контрольно-пропускних пунктів у Закарпатті сталася надзвичайна подія, під час якої поранено одного з прикордонників.

У четвер, 18 липня, житель села Буштино в Закарпатті вирішив, що правила не для нього, і не виконав вимоги правоохоронців про зупинку, поводячись агресивно та намагаючись втекти.

61-річний чоловік створив справжню сцену на КПП, про що повідомляє видання Mukachevo.net.

"Після блокування автомобіля, порушник зачинився в салоні та через привідчинене вікно сперечався з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Він заважав іншим учасникам дорожнього руху, сперечався з водіями та пасажирами інших авто, викликав поліцію. Коли прибула слідчо-оперативна група, він відмовився з нею спілкуватися", — пише видання. Відео інциденту опублікував журналіст Віталій Глагола.

Повідомляється, що прикордонники намагалися затримати порушника, застосувавши фізичну силу та засоби зі сльозогінними речовинами.

"Попри це, водій не покидав салон автомобіля, витягнув ніж та розмахував ним, поранивши прикордонника, який раніше повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини без жодної подряпини. Чоловік відмовлявся від медичної допомоги та спершу не приймав воду, яку пропонували прикордонники, вважаючи її отруєною", — повідомила пресслужба західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Зрештою, чоловіка вдалося затримати, застосувавши фізичну силу та кайданки. На це знадобилося близько трьох годин.

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