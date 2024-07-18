Кабінет міністрів на засіданні 18 липня ухвалив законопроєкт, який передбачає підвищення деяких податків та зборів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з текстом законопроєкту, опублікованим у Telegram нардепом Ярославом Железняком, у переліку податків та зборів, які планують підвищити, є зміна неоподаткованої вартості поштових відправлень.

"Уряд щойно схвалив Закон про зміни до Бюджету 2024 року з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн. До речі, в законопроєкті про підвищення податків від Уряду будуть зміни щодо оподаткування поштових посилок. Відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (замість 150 євро, як зараз). І це не всі", - написав Ярослав Железняк. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану» передбачає скасування положення, за яким операції з ввезення товарів вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ (крім випадків, коли сума товарів для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника не перевищує еквівалент 45 євро. Товари мають бути надіслані без оплати і призначені для особистого чи сімейного використання, без ознак комерційної мети).

Які податки та збори планують підвищити:

Військовий збір:

Ставка військового збору збільшується до 5% на доходи, згідно зі статтею 163 Податкового кодексу.

Юридичні особи зобов'язані сплачувати 1% від доходів, отриманих від будь-якої діяльності.

Для фізичних осіб-підприємців, що обрали першу, другу та четверту групи єдиного податку, встановлено ставку 5% від суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам на місяць. Для ФОП третьої групи ставка становитиме 1% від доходу.

Військовий збір у розмірі 5% встановлюється на операції з банківськими металами.

Встановлено ставку 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння.

На легкові автомобілі вводиться військовий збір у розмірі 15% від їх вартості.

5% військового збору стягуватиметься з доходу від продажу нерухомого майна (один об'єкт протягом звітного року).

Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні сплачувати 5% від доходу, отриманого від кінцевих користувачів.

Авансові внески з податку на прибуток підприємств:

Підприємства, що займаються роздрібною торгівлею пальним, повинні щомісяця сплачувати авансові внески у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати за кожен кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

Акцизний податок:

Запропоновано ввести специфічну ставку акцизного податку у розмірі 0,1 євро за літр напою.

Джерело: informator

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