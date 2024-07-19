В Інтернеті поширилося відео інциденту в одному з торговельно-розважальних комплексів та супермаркетів Одеси, де чоловік, страждаючий епілепсією, потрапив у неприємну ситуацію. За записами авторки відео, військові відвезли її родича, не зважаючи на його стан здоров'я.

На відео, що опубліковане в соцмережах, видно, що чоловіку стало погано під час перебування в ТЦК. Він сидить на лавочці, а військові намагаються його підтримати. Авторка зазначає, що чоловік є її родичем і його забрали з дому.

"Відійдіть від нього! Ви знали, що він епілептик? Ви його в такому стані забираєте?" — кричить жінка на відео, звертаючись до військових. Згодом їй заборонили продовжувати зйомку і закрили отвір у заборі, загрожуючи поліцейським втручанням.

Також на запису чути розмову двох жінок, родичів інших призовників, яких також відвезли до ТЦК. Одна з жінок обурена тим, що її родич попав на вулицю під час комендантської години через свої алкогольні спокуси.

Зі слів авторки відео, чоловіка забрали з дому, проте він сам відкрив двері військовим. Інша жінка додала, що це приватний сектор і винуватий в цьому чоловік.

"А цього з дому забрали. Він сам двері відчинив, хто ж знав. Люди назвались дільничним. А це ж приватний сектор.. Ну сам винуватий", —зазначила одеситка.

У кінці відео стає видно, що стан військовозобов'язаного погіршується до того ступеня, що він знепритомнів. На місце прибула швидка допомога, яка доставила його до лікарні.

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