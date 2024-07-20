Влітку 2024 року деякі українські пенсіонери повинні отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої становить від 300 до 3000 гривень.

Хто має право на виплату

Одноразова допомога передбачена громадянам з інвалідністю, тих, хто

Сума виплати залежатиме від групи інвалідів

  • 3100 гривень – для І групи інвалідів
  • 2900 гривень – для ІІ групи інвал
  • 2700 гривень – для III групи інвалідності

гроші

Важливо! Особи з особливими послугами

деякі основні виплати, деякі категорії отримують додатково 1000 гривень:

  • Учасники бойових дій та постраждали учасники Революції Гідності.
  • Колішні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та
  • Діти, які народилися в зазначених місцях.

Також по 650 гривень отримують такі категорії громадян:

  • Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисників України.
  • Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не об'єдналися в друге.
  • Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних осіб з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не об'єдналися в друге.

гроші

Ці виплати є підтримкою для тих, хто зазнав суттєвих втрат та ресурси, і покликані допоможуть забезпечити їх потреби.

Джерело: 24 канал

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