Влітку 2024 року деякі українські пенсіонери повинні отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої становить від 300 до 3000 гривень.
Хто має право на виплату
Одноразова допомога передбачена громадянам з інвалідністю, тих, хто
Сума виплати залежатиме від групи інвалідів
- 3100 гривень – для І групи інвалідів
- 2900 гривень – для ІІ групи інвал
- 2700 гривень – для III групи інвалідності
Важливо! Особи з особливими послугами
деякі основні виплати, деякі категорії отримують додатково 1000 гривень:
- Учасники бойових дій та постраждали учасники Революції Гідності.
- Колішні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та
- Діти, які народилися в зазначених місцях.
Також по 650 гривень отримують такі категорії громадян:
- Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисників України.
- Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не об'єдналися в друге.
- Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних осіб з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не об'єдналися в друге.
Ці виплати є підтримкою для тих, хто зазнав суттєвих втрат та ресурси, і покликані допоможуть забезпечити їх потреби.
Джерело: 24 канал
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