Українцям розповіли, хто з них влітку може отримати одноразову виплату від 300 гривень до 3000 гривень.

Влітку 2024 року деякі українські пенсіонери повинні отримати одноразову грошову допомогу, розмір якої становить від 300 до 3000 гривень.

Хто має право на виплату

Одноразова допомога передбачена громадянам з інвалідністю, тих, хто

Сума виплати залежатиме від групи інвалідів

3100 гривень – для І групи інвалідів

2900 гривень – для ІІ групи інвал

2700 гривень – для III групи інвалідності

Важливо! Особи з особливими послугами

деякі основні виплати, деякі категорії отримують додатково 1000 гривень:

Учасники бойових дій та постраждали учасники Революції Гідності.

Колішні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та

Діти, які народилися в зазначених місцях.

Також по 650 гривень отримують такі категорії громадян:

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисників України.

Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не об'єдналися в друге.

Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних осіб з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не об'єдналися в друге.

Ці виплати є підтримкою для тих, хто зазнав суттєвих втрат та ресурси, і покликані допоможуть забезпечити їх потреби.

Джерело: 24 канал

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