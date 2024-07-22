Юрист пояснив, як каратимуть ухилянтів, які не мають грошей та майна.

Військовообов'язані, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності зі штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Штраф стягується навіть з тих, хто не працює і не має майна. Про це повідомляє юрист Дмитро Франчук в інтерв'ю "РБК-Україна". Він повідомляє, що є чіткий алгоритм стягнення штрафів з офіційно непрацездатних осіб.

Спочатку ТЦК та СП намагаються стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного. Якщо коштів на рахунку немає, ТЦК і СП можуть передати позов до суду для стягнення штрафу з майна. Якщо майна немає, притягнути до відповідальності буде складніше.

Для осіб без доходів і офіційного місця роботи є кілька способів примусового стягнення штрафів.

Одним із механізмів є примусове виконання. Виконавча служба може накласти арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. За винятком останнього майна, виконавча служба може використовувати інші заходи.

Якщо боржник має банківські рахунки, на них можна накласти арешт, і вартість з них може бути стягнута на іншу державу.

Виконавча служба також може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон. Можливе накладання тягнень на соціальні виплати, хоча деякі з них, такі як допомога на дітей та пенсії за віком, не можуть бути арештовані.

У випадку неспроможності сплатити штраф боржнику можуть призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу.

«Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду та інших органів, навіть якщо у боржника немає офіційного доходу чи власності», — підкреслює Франчук.

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