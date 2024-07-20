Українським пенсіонерам розповіли, хто з них матиме можливість підвищення пенсії на 229 грн та 2590 грн.

У 2025 році в Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію.

Згідно з пропозицією, у 2025 році мінімальна пенсія зросте на 229 гривень і становитиме 2590 гривень. Також передбачається підвищення максимальної пенсії на 2,2 тисячі гривень, що збільшить її до 25,9 тисячі гривень.

Про це повідомляє видання "OBOZ.UA". В оновленому макропрогнозі Кабміну зазначено, що наступного року середня зарплата в Україні перевищить 24,3 тисячі гривень. З урахуванням рівня інфляції реальні доходи працівників зросли на 8,1%.

До 2026 року середня зарплата очікується на рівні майже 28,2 тисячі гривень, а до 2027 року — 32,5 тисячі гривень.

Заповідне видання, прогноз враховує бюджетну декларацію, яка забезпечує заморожування мінімальної зарплати на три роки. Однак це рішення не було підтримано навіть серед представників урядової партії.

Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев запропонував внести зміни до бюджетної декларації.

Якщо уряд планує заморозити мінімальну зарплату на рівні 8 тисяч гривень на три роки, Гетьманці пропонують такий варіант:

2025 року мінімальну зарплату підвищити до 8780 грн

2026 рік — до 9650 грн

2027 рік — до 10 420 грн

Мінімальна пенсія буде збільшуватися так: у наступному році вона досягне 2590 грн, у 2026 році зросте до 2846 грн, а в 2027 році збільшиться до 3074 грн.

Гетьманцев пояснив, що без підвищення соціальних стандартів, враховуючи прогноз інфляції, їхня реальна вартість скоротиться на понад 30% протягом наступних трьох років.

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