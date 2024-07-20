На вихідних 20 і 21 липня температура в Україні підекуди знизиться, але загалом залишиться високою. У неділю погоду освіжають дощі в деяких західних.
Такий прогноз надали в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, у суботу та неділю переважатиме суха та сонячна погода, лише в неділю очікуються короткочасні дощі на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині та Вінниччині.
Прогноз погоди на суботу, 20 липня
У суботу температура повітря в ряді областей буде комфортною +25...+28 градусів, зокрема в західних та північних регіонах.
У центральних, східних та південних особливостей спека триватиме: температура підйому підніметься до +29...+35, найбільше буде на Херсонщині, очікується +34...+36.
Прогноз погоди на неділю, 21 липня
У неділю вдень і вночі синоптики прогнозують короткочасні дощі в кількох західних областях, зокрема на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині та Вінниччині. Удень там підвищується до +23...+28 градусів.
На решті території збережеться суха та сонячна погода. На півночі температура досягає +28...+29 градусів, на півдні утримувати високі температури до +36, на сході до +33...+34 градусів.
Раніше Politeka також писала про погоду на найближчих десять днів.
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