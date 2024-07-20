В Укргідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода на цих вихідних.

На вихідних 20 і 21 липня температура в Україні підекуди знизиться, але загалом залишиться високою. У неділю погоду освіжають дощі в деяких західних.

Такий прогноз надали в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, у суботу та неділю переважатиме суха та сонячна погода, лише в неділю очікуються короткочасні дощі на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині та Вінниччині.

Прогноз погоди на суботу, 20 липня

У суботу температура повітря в ряді областей буде комфортною +25...+28 градусів, зокрема в західних та північних регіонах.

У центральних, східних та південних особливостей спека триватиме: температура підйому підніметься до +29...+35, найбільше буде на Херсонщині, очікується +34...+36.

Прогноз погоди на неділю, 21 липня

У неділю вдень і вночі синоптики прогнозують короткочасні дощі в кількох західних областях, зокрема на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині та Вінниччині. Удень там підвищується до +23...+28 градусів.

На решті території збережеться суха та сонячна погода. На півночі температура досягає +28...+29 градусів, на півдні утримувати високі температури до +36, на сході до +33...+34 градусів.

Раніше Politeka також писала про погоду на найближчих десять днів.

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