У п'ятницю, 19 липня, в Одесі виник конфлікт між перехожими та правоохоронцями під час спроби затримати чоловіка, якого запідозрили в ухиленні від мобілізації. Натовп намагався перешкодити патрульному, тому один із них здійснив попереджувальні постріли в повітря.

Інцидент стався вранці на ринку Привоз, в мережі вже з'явився відеозапис з місця подій. У Національній поліції повідомили, що обставини події розслідуються.

За словами очевидців, поліцейські намагалися зупинити чоловіка на блокпосту біля Старосінної площі, але він не підкорився і продовжив рух.

"Його вдалося зупинити на Привозі. Під час перевірки виявилося, що чоловік ухиляється від мобілізації. Спробували його затримати, але натовп заблокував поліцейське авто, тому один із поліцейських зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря", – пише місцеве видання "Думська".

У Патрульній поліції Одеси повідомили, що на місці події працювали додаткові наряди поліції на чолі з керівництвом ВП №2 райуправління №1.

«Під час переслідування патрульним ймовірного порушника на ринку Привоз виник конфлікт із перехожими: група осіб намагалася перешкодити поліцейським. Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. У відповідь патрульний фактично попередив постріл у повітря», – пояснили в НПУ.

Наразі всі учасники інциденту перебувають у відділі поліції, триває перевірка.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія