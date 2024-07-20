Під час великої спецоперації, яка проводилася в рамках розслідування розкрадання коштів, вилучених на потреби армії, правоохоронці провели 70 обшуків та висунули 30 оглядів службовцям по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Встановлено, що до розкрадання причетні службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів разом з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах країни. Також викрито окремих службовців у недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

"За результатами слідчих дій затримано та повідомляється про підозру 30 особам, серед яких 15 входять до організованих злочинних груп. Серед підозрюваних - 3 керівники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, Миколаївської області та Дніпропетровської області, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому Чернігові, Львові, Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур", - зазначено у повідомленні.

Правоохоронці інкримінують посадовцям розтрату та заволодіння коштами під час закупівлі за завищеними цінами, зокрема паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, а також при проведенні будівельних робіт на військових об’єктах. Крім цього, службовцям інкримінують зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній. Одному з підозрюваних - керівнику регіонального КЕВ - інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн ​​грн, включаючи комерційне майно, земельні ділянки та інші активи через їх оформлення на довірену особу.

Наразі вирішується питання про обрання оцінюваним запобіжних заходів. слідчі дії тривають.

видання.

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