Для отримання дострокової пенсії, потрібно звернутись до Пенсійного фонду України та мати при собі низку документів.

У Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" зазначено, що жінки, які виховали дитину з інвалідністю або усиновили таку дитину до досягнення нею шестирічного віку, мають право на передчасне виходження на пенсію. Про це повідомили ПФУ.

Жінки, які виховують дитину з інвалідністю, можуть отримати дострокову пенсію за умови, що вони мають страховий стаж не менше 15 років.

Якщо є документи, що підтверджують всиновлення інвалідної дитини, можна також отримати дострокову пенсію. Крім того, батьки та опікуни дітей з інвалідністю мають право на надбавку за догляд.

Надбавка за догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителю, опікуну або піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за такою дитиною.

Надбавка за догляд також може бути призначена одному з батьків, усиновителям, опікуну або піклувальнику, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до її трьох років, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці без збереження заробітної плати.

Ця надбавка надається у випадку, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (що підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), за умови фактичного надання догляду за нею.

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