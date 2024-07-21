Городнянський районний суд Чернігівської області вирішив, що пенсіонер повинен повернути в бюджет суму виплати в розмірі 13 тис. гривень. Стало відомо, за яке порушення його покарали. Про це йдеться в судовому рішенні №732/701/24.
Наталія Білозуб, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, подала позов до Городнянського районного суду Чернігівської області проти відповідача з вимогою стягнути переплату пенсії в розмірі 13 020 гривень.
За матеріалами справи, з 9 лютого 2018 року встановлено третю групу інвалідності відповідачу через загальне захворювання на довічний термін. Під час перевірки у березні було встановлено, що від 1 жовтня 2022 року він займався працевлаштуванням, проте він не повідомив про це Пенсійний фонд.
У зв'язку з цим виплата пенсії була припинена з 1 квітня 2023 року, і він отримав неправомірно 13 020 гривень за період з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року. Ця переплата стягується в судовому порядку, оскільки відповідач добровільно не повернув суму переплати пенсії.
Необхідно повідомляти Пенсійний фонд про наступні зміни:
- Отримання нового паспорта в разі крадіжки чи втрати старого.
- Зміну прізвища.
- Зміну ідентифікаційного коду.
- Працевлаштування.
- Звільнення з роботи.
- Оформлення ФОП або зняття з обліку як підприємця.
- Набуття або припинення особливого статусу.
- Виїзд за кордон на постійне місце проживання.
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