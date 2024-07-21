Чоловіка визнали придатним до мобілізації, йому намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

Мобілізація в Україні продовжується, через вторгнення росії та частина українців відмовляється від призову. Нещодавно у Києві засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилявся від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду Києва.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року чоловіку намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

Суд встановив, що чоловік є працездатним, займається підприємницькою діяльністю, має постійне місце проживання і сім'ю, на утриманні якої троє дітей, зокрема двоє малолітніх і одна з інвалідністю.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "має на утриманні дружину, дитину з інвалідністю, та двох малолітніх дітей", а тому відмовився від мобілізації. Він був визнаний винним і засуджений до 1 року іспитового терміну.

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