Спільна операція Служби безпеки та Національної поліції призвела до припинення діяльності злочинного угруповання, лідером якого був український мер.

СБУ та Нацполіція затримали мера на Одещині. Зараз триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Подробиці повідомили у СБУ.

Спільна операція Служби безпеки та Національної поліції призвела до припинення діяльності злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Групу очолював голова міськради одного з портових міст регіону.

За даними слідства, члени угруповання намагалися незаконно захопити місцеву базу відпочинку, розташовану на узбережжі Чорного моря. Вони примусили власницю рекреаційного об’єкта передати 50% корпоративних прав на базу.

Далі вони призначили на керівний пост «свого» директора, який розпочав активно просувати комплекс на ринку.

У результаті спільної операції Служби безпеки та Національної поліції було припинено діяльність злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Лідером цієї групи виявився мер одного з портових міст регіону.

За матеріалами справи, учасники угруповання спочатку намагалися незаконно захопити місцеву базу відпочинку на узбережжі Чорного моря, змушуючи власницю передати їм 50% корпоративних прав. Після цього вони планували захопити іншу половину прав, коли знайшли покупців для комплексу.

Залучивши адвоката, реєстраторів і нотаріусів, мер уклав схему для переоформлення бази на потенційних покупців. Однак правоохоронці затримали мера під час отримання 30 тис. доларів США завдатку від покупців, що свідчить про його причетність до злочинної схеми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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