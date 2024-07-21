Кабінет міністрів вносить до парламенту пакет законопроектів щодо змін до бюджету-2024 і Податкового кодексу.

Уряд України розглядає можливість введення військового збору у розмірі 15% на нові й вживані автомобілі. За даним рішенням стоїть необхідність закриття бюджетного дефіциту на потреби оборони країни. Ця ініціатива може призвести до нищівних наслідків для української економіки. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Згідно з проєктом закону №11416, зареєстрованому у Верховній Раді 18 квітня, планується встановлення 15% збору на нові та вживані легкові автомобілі, які підлягають першій державній реєстрації.

Це може суттєво вплинути на український автомобільний ринок, який вже перебуває у нестабільному стані. Збільшення вартості товарів зазвичай стримує покупців, і підвищення цін на 15% може спричинити значний спад попиту на автомобілі як нового, так і вживаного виробництва.

Зараз імпорт автомобілів в Україну вже ускладнений через наявні податки та збори, такі як мито, акциз, ПДВ та інші супровідні витрати. Додавання нового 15% збору може подальшим чином ускладнити сегмент імпорту легкових автомобілів з пробігом.

За результатами дослідження, на авторинку вже зараз стикаються з проблемами постачання через ризики війни. Дефіцит певних моделей та їхніх версій обмежує обсяги продажів, а додавання 15% збору може ще більше знизити продажі нових авто. Також це вплине на кредитну підтримку, що додатково ускладнить ситуацію на ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.