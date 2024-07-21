У Україні зареєстровано значну кількість скарг щодо процедур ідентифікації та верифікації особистих даних у банківських установах. Оновлення особистих даних є законодавчим вимогом, яку повинні виконувати клієнти банків.

Згідно з публікацією Мінфіну, один з українців, який є наразі військовослужбовцем, висловив скаргу на складнощі з оновленням своїх особистих даних. Він зазначив, що не розуміє, як правильно заповнити графу "соціальний статус", і наголосив, що банк має вже інформацію про його доходи.

"Актуалізація даних – це вимога законодавства. Мати актуальні дані – означає користуватись усіма послугами та сервісами банку без обмежень. Ми зробили цю процедуру максимально легкою та доступною, зараз оновити свої дані можна, не виходячи з дому, у Приват24", – відповіли у Приватбанку.

Банківський експерт Ілля Буцький розповідає про різноманітні способи оновлення особистих даних. Він зазначає, що ті, хто не можуть скористатись мобільними застосунками або онлайн-банкінгом, можуть особисто відвідати банк або звернутись до контакт-центру. Іншою опцією є використання послуг поштового зв'язку для надсилання необхідних документів. Але оновлювати їх все ж таки необхідно.

"Відповідно до вимог НБУ, банки повинні регулярно актуалізувати дані клієнтів, включно із військовослужбовцями. Попри їх статус, військовослужбовці також зобов'язані надавати актуальну інформацію про себе. Банк зобов'язаний надати всі необхідні роз'яснення та допомогу в процесі оновлення даних", – каже юрист.

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