На відеозапису видно, як співробітники поліції одягнули на чоловіка наручники, били та тягнули по землі.

У Одесі сталася нова інцидентна ситуація з участю поліцейських і місцевих мешканців. Правоохоронці намагались затримати чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від закону, але натовп вступився за нього і заблокував дорогу поліції. В поліції прокоментували скандальну подію.

На відеозапису видно, як співробітники поліції одягнули на чоловіка наручники, били та тягнули по землі. В цей час жінки, які були поруч, просили залишити чоловіка у спокої та всіляко підтримували його. Одна з одеситок викликала на місце бригаду швидкої допомоги.

"Швидка! Швидка скоро приїде, я викликаю швидку! Поліція затягує хлопця в машину. Хлопець увесь в крові. Та почекайте, куди ви його вантажите? Нехай швидка приїде та догляне хлопця", — кричали з натовпу.

У той момент молодик активно протистояв і відмовлявся від добровільної посадки в службову автівку поліції. Замість цього, поліцейські у формі намагались змусити його сісти силовим шляхом.

В поліції пояснили, що патрульні помітили конфлікт між двома громадянами, які поводилися агресивно та висловлювались нецензурною лексикою. Коли патрульні наблизились, то один із них почав тікати — його наздогнали на вулиці Пушкінській. Під час затримання чоловік намагався видалити інформацію зі свого телефону, продовжував нецензурно висловлюватися та чинив опір. Поліцейські застосували кайданки та доставили його до відділку поліції.

Порушнику виписали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Йому загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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