Українцям розповіли, як можна частинами погасити борги за комуналку.

Мешканці Києва, які мають борги за житлово-комунальні послуги, можуть укласти договір про реструктуризацію боргу та сплачувати його частинами. Це допоможе уникнути відключення комунальних послуг.

Про це повідомляє Центр комунального сервісу. У КМДА нещодавно оголосили про заходи щодо боржників, які накопичили:

за тепло- та водопостачання — близько 7,5 млрд грн;

за гаряче водопостачання та опалення — понад 6,2 млрд грн;

за постачання холодної води та водовідведення — 1,2 млрд грн.

У нових квитанціях для тих, хто систематично не сплачує комунальні рахунки, буде зазначена пеня. Однак після укладення договору реструктуризації штрафні санкції більше не будуть нараховуватися.

Як зазначила заступниця директора ЦКС Юлія Петрик, для укладення договору про реструктуризацію потрібно звернутися до Центру комунального сервісу. Реструктуризація не тільки захистить споживача від штрафів, але й збереже можливість отримання субсидії. Адже субсидія не нараховується споживачам з боргами понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 грн.

Як сплатити борг за послуги ЖКГ частинами

Щоб сплатити борг частинами, потрібно укласти договір реструктуризації, зробивши наступні кроки:

Відвідати будь-який сервісний центр (за попереднім записом або в порядку живої черги) або передати документи через месенджери Facebook, Skype чи Telegram. Написати заяву у довільній формі. Спеціалісти можуть допомогти у її складанні. Додати паспорт (ID-картку) та ідентифікаційний код (ІПН). Якщо ІПН не зазначено в ID-картці, додати правовстановлюючий документ на житло та витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно.

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