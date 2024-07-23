Наразі українець перебуває під вартою – йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки та Національна поліція затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Основною метою противника було підірвати релейні шафи, розташовані вздовж головних залізничних маршрутів у столиці. Для здійснення диверсійних актів окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкий заробіток через Телеграм-канали, і таким чином потрапив під вплив росії.

Для виконання завдання ворога, фігурант спочатку узгодив «ціль на підпал» з куратором, а потім вилив легкозаймисту суміш на технічне обладнання Укрзалізниці та підпалив його.

Після цього диверсант відзняв вогонь на камеру свого телефону, щоб передати звіт спецслужбі країни-агресора. Співробітники СБУ задокументували деструктивну діяльність ворожого диверсанта і затримали його «по гарячих слідах» під час спецоперації у Києві.

За наявними даними, зловмисник мав у планах ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці. Цим чином, противник сподівався завдати шкоди логістиці Збройних сил.

На основі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтями 28 частини 2 та 113 частини 2 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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