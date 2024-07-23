Екс-посадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України висунули підозру. Повідомляється, що його дії призвели до збитків державного бюджету на понад мільйон гривень. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Колишній посадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України уклав угоду з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону на суму майже один мільйон гривень.

Однак будівництво фактично не було реалізоване, а отримані кошти посадовець та підприємець розподілили між собою. Ці махінації спричинили збитки для державного бюджету на майже мільйон гривень.

Колишньому посадовцю висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби (частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України), що може призвести до семирічного позбавлення волі. Керівника підприємства обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (частина 2 статті 364-1, частина 2 статті 366 Кримінального кодексу України). Розслідування триває з метою виявлення інших фактів протиправної діяльності.

Нагадаємо також, що в Одесі підприємство уклало угоду з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення для забезпечення роботи водно-каналізаційного господарства.

Не перевіривши обґрунтування вартості генератора, обвинувачений підписав цей договір. Внаслідок цього підряднику було перераховано понад 350 тис. грн зайвих бюджетних коштів, що призвело до збитків місцевому бюджету.

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